Gent Ladies mikken hoog in 2017, meteen erg belangrijk duel!

Foto: © Louis Evrard

2017 kan het jaar worden waarin Gent misschien wel eens de titel pakt ... bij de vrouwen. Ze zijn alvast als herfstkampioen aan het nieuwe seizoen begonnen.

Op dinsdag 31 januari staat alvast een erg belangrijk duel op het programma. Dan komt huidig landskampioen Standard op bezoek bij de Buffalo's.

Voor die wedstrijd in Wondelgem kan nu alvast de kalender worden opengehouden, want de Buffalo's rekenen op jullie steun op die belangrijke wedstrijd.

Voor de gelegenheid wordt dus in de Botestraat in Wondelgem gespeeld. De wedstrijd zal plaatsvinden om 20.30 uur. Via de geijkte kanalen kan zoals steeds worden ingeschreven voor een diner vooraf. Meer informatie via de webstek van de KAA Gent Ladies.