Zomertransfer Anderlecht alweer bijna weg: 'Akkoord erg dichtbij'

Foto: © photonews

Na Sebastian De Maio lijkt een nieuwe Anderlecht-flop op weg naar de uitgang. Het moest snel gaan, maar het ziet er naar uit dat het ook snel zál gaan.

Geen Hamdi Harbaoui op de Afrika Cup, en dat was belangrijk nieuws voor de geïnteresseerde clubs. Want bijvoorbeeld Charleroi wilde de spits er enkel bij als hij meteen inzetbaar was.

"Harbaoui blijft een serieuze piste. Ik hoop onze zoektocht naar een nieuwe spits af te ronden voor de stage", had Bayat vanuit de Zebrahoek al druk op de ketel gezet bij paars-wit.

Harbaoui wilde graag in België blijven, na 176 speelminuten is hij nu volgens Afrikaanse media nu ook op weg naar Charleroi. De deal zal eerstdaags worden afgerond.