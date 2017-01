Wat staat met succescoach Hein Vanhaezebrouck te gebeuren? Gent-voorzitter De Witte laat zich uit over een vertrek

Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck is tot op heden nog steeds de oefenmeester van AA Gent. Maar of dat over enkele maanden nog zo is, moet blijken.

De Gentse succescoach wordt namelijk gevolgd door de buitenlandse clubs. En dus zal de eindbalans - al dan niet deelname aan de Champions League - van de Buffalo's voor een groot stuk bepalen of Hein blijft.



"Wat mij betreft is Hein hier volgend seizoen nog coach, en niet alleen omdat hij nog een contract heeft", legt voorzitter Ivan De Witte uit in Sport/Voetbalmagazine. "Ik vind hem nog altijd een supertrainer, die nog altijd erg hard werkt, het hardst van alle trainers die ik ooit bij Gent heb meegemaakt. Het zou van een enorm gebrek aan coherentie getuigen om nu vraagtekens bij zijn toekomst hier te plaatsen."

Geproefd van de CL

"Ook bij hem heb ik nog geen moment gevoeld dat de begeestering kleiner geworden is om met ons door te gaan", aldus De Witte. "Natuurlijk heeft Hein geproefd van de Champions League. Wie daarvan geproefd heeft, geef ik ook als voorzitter toe, weet dat dat smaakt naar meer, maar het is niet eenvoudig daar een vervolg aan te breien"