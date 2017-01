Officieel: Buffalo's hebben alweer beet: AA Gent troeft Genk af en haalt toptalent in huis

KAA Gent wil zich tijdens deze maand zo goed mogelijk wapenen om de laatste rechte lijn van het seizoen in te gaan. Nog voor de jaarwisseling haalden de Buffalo's met Lovre Kalinic al een nieuwe doelman, maar nu is de tweede versterking al een feit.

Update

Ondertussen is de transfer ook officieel rond. Gent laat via zijn officiële kanalen weten dat Samuel Kalu de troepen komt versterken. Kalu zet zijn krabbel onder een contract voor 3,5 jaar.

Wat we dinsdag al wisten:

Het Nigeriaanse medium AllNigeriaSoccer meldt namelijk dat Gent de strijd om Samuel Kalu heeft gewonnen. De amper 19-jarige winger stond dit seizoen op de loonlijst bij het Slovaakse AS Trencin, maar daar komt heel binnenkort verandering in. Gent gaat namelijk nog eens shoppen bij de club waar het eerder al Moses Simon en Ibrahim Rabiu wegplukte.

Volgens AllNigeriaSoccer haalde Gent het van onder meer CSKA Moskou en KRC Genk. Kalu zou zelfs al zijn krabbel onder een contract van 3,5 jaar hebben gezet. In plaatselijke media wordt Kalu al de nieuwe Sadio Mane (Liverpool, nvdr.) genoemd. Verwacht wordt dat de deal snel hélemaal rond is en Gent met officieel nieuws naar buiten komt.

Breaking - Exclusive: KAA Gent have beaten CSKA Moscow, Racing Genk to the signature of one of Nigeria's most exciting talents Samuel Kalu. — AllNigeriaSoccer (@Editor_ANS) 3 januari 2017

Breaking- Exclusive: Samuel Kalu has penned a three-and-a-half year deal with Gent, thus ending his association with AS Trencin. — AllNigeriaSoccer (@Editor_ANS) 3 januari 2017