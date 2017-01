Flitsend Real Madrid neemt optie op plaats in de achtste finales van de Copa del Rey

Real Madrid heeft in de heenwedstrijd van de 1/16de finales van de Copa del Rey met 3-0 gewonnen van Sevilla. De Koninklijke staat zo met anderhalf been in de volgende ronde.

Zinedine Zidane koos in de eerste wedstrijd van 2017 voor een veredeld B-elftal in de bekerwedstrijd tegen Sevilla. Naast Sergio Ramos en doelman Keylos Navas spaarde Zizou ook zijn voorlinie Bale - Benzema - Cristiano Ronaldo (BBC). En zo kreeg de Colombiaan James Rodriguez nog eens zijn kans.

En James stelde niet teleur. De Colombiaanse spelmaker scoorde twee keer in de eerste helft, waarvan één keer op strafschop. Tussendoor had ook verdediger Raphaël Varane een doelpuntje meegepikt. Halfweg stond het dus al 3-0. Na de pauze veranderde die score niet meer. Volgende week donderdag staat de terugwedstrijd op het programma.