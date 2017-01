Roberto Martinez heeft niets dan lof voor Belgische topclub: "Een voorbeeld van hoe een club moet worden geleid"

Roberto Martinez staat inmiddels al een tijdje aan het roer bij de Rode Duivels. De Spaanse oefenmeester leerde al heel wat bij over het Belgische voetbal en waardeert ook het werk van één topclub in het bijzonder: KAA Gent.

“Ik kende Gent al een tijdje, omdat Victor Fernandez er trainer was. Wat Gent vorig seizoen in Europa presteerde, werd door de hele voetbalwereld gevolgd. De neutrale voetbalfan hoopte dat het elftal zo ver mogelijk geraakte”, aldus Martinez in Sport/Voetbalmagazine.

De bondscoach heeft niets dan lof voor de Buffalo’s. “AA Gent is een geweldig verhaal, zo heb ik de voorbije maanden geleerd. Ik weet dat de club nog niet zo lang geleden heel wat schulden had, maar die allemaal wegwerkte en in een fantastisch nieuw stadion speelt. Het is een voorbeeld van hoe een club moet worden geleid.”