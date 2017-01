Thomas Wils ziet dat Lierse helemaal terug is: "We bewijzen dat we terug leven"

Foto: © photonews

Thomas Wils en Lierse kunnen vrijdagavond vanuit de zetel zien hoe de grootste concurrenten, Antwerp en Roeselare het tegen elkaar opnemen, maar moet vooral zondag zelf punten pakken. Van levensbelang in deze korte competitie.

"Het zal er terug op moeten zijn tegen Lommel United", aldus Wils in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Het zal zeker niet gemakkelijk zijn, we hebben allebei punten nodig. Er zijn ook nog maar acht wedstrijden meer."

De korte competitieformule, het blijft wennen. "Het is en blijft een raar systeem. Vier keer tegen elkaar spelen is vrij veel", geeft Wils aan. "Soms zitten er ook maar vier weken tussen twee wedstrijden tegen dezelfde ploeg."

Je moet die competitieformule eens proberen uitleggen... -Thomas Wils

"Je moet het eens proberen uitleggen aan iemand die het voetbal niet volgt", lacht het jeugdproduct van de Pallieters. "Het maakt het wel interessant, met elke week interessante wedstrijden. Als je in een dip geraakt heb je weinig tijd om het recht te zetten."

Lierse speelt alvast al het hele seizoen bovenaan mee. "Ik denk dat het hele seizoen al vrij goed verliep. We hebben een goeie ploeg en halen in vergelijking met vorig jaar knappe resultaten. Lierse leeft terug, dat hebben we bewezen. Nu moeten we nog acht wedstrijden vol gas geven, en zien waar we uitkomen."