De Decker ziet het zitten voor de topper: "Wij staan scherp"

Foto: © Dirk Pieters

Wim De Decker staat met Antwerp vrijdag voor een bepalende opdracht. In eigen huis neemt The Great Old het op tegen seizoensrevelatie én leider Roeselare.

Antwerp is er klaar voor. "We weten met de groep waar we naar toe willen in deze laatste rechte lijn", aldus De Decker. "We hebben op stage ideaal kunnen werken. Van het hotel over het veld tot het weer, alles was super."

"We hebben goed kunnen trainen en de spelersgroep staat nu scherp. We hebben er zin in om die laatste periode in te gaan." Dat zal nodig zijn, als Antwerp zou verliezen, staat het zeven punten in het krijt. Bovendien is ook Roeselare in vorm.

Roeselare zit in een zetel, maar de beleving in een volle Bosuil is enrom -Wim De Decker

"Zowel Roeselare als Antwerp is nog ongeslagen in de tweede periode. Het is een heel goede ploeg, met de nadruk op ploeg. Er staat echt een geheel. Het zijn misschien niet de strafste namen, maar het zijn wel hele goede voetballers", spaart De Decker de lof niet.

"Het is misschien wel één van de belangrijkste wedstrijden dit seizoen. Roeselare zit meer in een zetel, maar de beleving is hier enorm groot, in een volle Bosuil", rekent De Decker op de supporters om mee het verschil te maken.

Problemen achterin?

Centraal achterin is er misschien een probleem. "Beide centrale verdedigers zijn misschien onbeschikbaar. Biset is al zeker geschorst en Colpaert is onzeker. Het wordt een beetje puzzelen achteraan, maar onze kern is zeker groot genoeg om dit op te vangen."