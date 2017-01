Zo bereiden de ploegen in Super League zich voor ...

Foto: © Jill Delsaux

De Super League begint eind januari opnieuw in alle hevigheid, even daarvoor is er ook nog een belangrijke bekerwedstrijd voor de meeste teams. De voorbereidingsprogramma's worden steeds duidelijker.

OH Leuven en Genk moeten al op 13 januari aan de bak in een inhaalwedstrijd, nadat die wedstrijd oorspronkelijk niet kon doorgaan. De Leuvenaars plannen dan ook geen oefenwedstrijden meer in voor die partij.

Genk doet dat wel. Zaterdag ontvangt het FC Eindhoven VV in het SportIn Genk Park. De wedstrijd neemt een aanvang om 13.30. Na de wedstrijd tegen OHL trekken de Limburgers ook nog naar het Internationales Frauen-Hallenfußball-Turnier.

Voor Anderlecht twee oefenpartijen: Saint-Ghislain op 7 januari en PSV op 20 januari in Eindhoven. Heist oefent op 14 januari bij Zulte Waregem.