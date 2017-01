Zou jij hetzelfde doen als Witsel? Dit zijn de resultaten van ons Debat van de Week

Axel Witsel verkast naar het verre China. De Rode Duivel ging in op het lucratieve bod van de vrijwel onbekende Chinese promovendus Tianjin Quanjian. Een transfer waar heel wat over te doen is, en daarom vroegen wij in ons Debat van de Week naar jullie mening.

Witsel is 28 en denkt aan de toekomst van zichzelf en zijn familie. Zie daar de allergrootste (en wellicht ook de enige) reden waarom de middenvelder zich sportief gaat begraven in de Chinese competitie. Maar eerlijk... Zou jij hetzelfde doen als Witsel?

Uit de antwoorden van onze lezers blijkt dat maar liefst 73,6% zou ingaan op een zo'n riante aanbieding vanuit China. 49,6% zegt zonder verpinken "Ja! Dit aanbod valt niet te weigeren." 24% van onze lezers zou met een verhuis naar China wachten tot in de nadagen van zijn carrière.

26,4% zegt 'Neen'

26,4% is een hele andere mening toegedaan. "Een profvoetballer verdient genoeg. De sportieve uitdaging zou moeten primeren." Ondertussen is de deal officieel en mag Witsel zich een speler van Tianjin Quanjian noemen. Geniet ervan, Axel, maar vergeef het ons... Op de uitspraak van de naam van je nieuwe club gaan we nog even moeten oefenen.

