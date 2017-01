Pep Guardiola heeft hééll belangrijk nieuws over Vincent Kompany, al plaatst hij er ook een 'maar' bij

Foto: © photonews

Manchester City werkt momenteel nog steeds zijn drukke winterprogramma af. De Citizens doen dat nog steeds zonder Vincent Kompany maar, ...

De Rode Duivel ziet wel licht aan het einde van de tunnel. Kompany heeft namelijk de trainingen bij zijn club hervat. Dat bevestigde coach Pep Guardiola tegen de verzamelde pers. Onze landgenoot liep in november een knieblessure op, waarna hij to nu aan de kant stond.

Kompany staat zo weer op het oefenveld, maar wedstrijden afwerken zit er voorlopig nog niet in. De match tegen West Ham United in de derde ronde van de FA Cup, nu vrijdag, komt dus te vroeg voor de 30-jarige verdediger die de laatste matchen meermaals in de tribunes werd gespot.

