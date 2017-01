Alex Morgan onderweg naar Frankrijk

Foto: © photonews

Zien we Alex Morgan binnenkort aan het werk in Europa? Het antwoord is volmondig ja. De transfer naar Lyon is al even volledig, nu komt Morgan ook definitief naar Frankrijk.

Voorzitter Jean-Michel Aulas was al een tijdje bezig met Alex Morgan op Twitter en andere sociale kanalen te overtuigen om naar Lyon te komen en er te tekenen, maar de Amerikaanse superster gaf pas een maandje geleden toe.

Ze legde medische testen af en trekt voor zes maanden op huurbasis naar onze kant van de Atlantische Oceaan. Volgens L'Equipe landt ze vandaag op Franse bodem.

Voor Morgan is het een eerste avontuur in Europa, want de voorbije jaren kwam ze telkens uit in de Amerikaanse competitie. Nu wil ze eens een nieuwe test ondergaan.