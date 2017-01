Equal play = equal pay! Ook bij ons?

Foto: © photonews

Equal play is equal pay. Met die boodschap hebben vijf topspeelsters uit de USA vorig jaar al een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse voetbalbond. Veel schot is er nog niet in de zaak gekomen.

De resultaten van de Amerikaanse nationale vrouwenploeg spreken veel meer tot de verbeelding dan die van de mannen. Zo werden de vrouwen meermaals Olympisch kampioen én zijn ze ook nog eens de huidige wereldkampioen.

Toch worden ze nog steeds niet gelijk betaald als de mannen, wat toch wel wat tegen de borst stuit in de Verenigde Staten. "We werken net als bij de mannen met een bonussysteem", klinkt het bij monde van Pierre Cornez in La Dernière Heure. "Maar ze verdienen natuurlijk minder dan bij de mannen."

"Natuurlijk willen wij ook meer verdienen", beseft Janice Cayman. "Maar we beseffen ook dat de mannen meer geld binnen brengen. Dat is nog anders in de USA, waar de vrouwen meer geld opleveren aan de nationale bond. Dat is niet normaal."