Club Brugge en Gent haalden al een nieuwe doelman, maar: 'Belgische topclub gaat vol voor Mathew Ryan'

Er is heel wat gezegd en geschreven omtrent de toekomst van Mathew Ryan. De Australische doelman zit op een zijspoor bij de Spaanse club Valencia en wil snel meer aan spelen toekomen. Wie weet in België...

Club Brugge, KAA Gent en RSC Anderlecht: die drie clubs werden de voorbije weken en maanden al meermaals in verband gebracht met Ryan. De eerste twee clubs haalden tijdens deze transferperiode al een nieuwe keeper in huis, Anderlecht nog niet.

Volgens de Spaanse journalist Dani Merono is het dan ook duidelijk: Anderlecht zal in de komende weken vol voor Ryan gaan. Paars-wit wil de gewezen doelman van rivaal Club Brugge maar wat graag huren volgens Merono.

Geen eenvoudige klus

Anderlecht speurt naar een nieuwe doelman, omdat Davy Roef aan de kant werd geschoven, Frank Boeckx niet de ideale nummer één is en toptalent Mile Svila nog te jong is.

Ryan huren van Valencia, wordt hoe dan ook geen eenvoudige klus. De doelman verdient goed zijn boterham in Spanje en het is bovendien niet duidelijk of hij staat te springen voor een avontuur bij de rivaal van zijn ex-club.