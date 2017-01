De 10 knapste voetballende vrouwen van 2016, u mag de allerknapste kiezen!

Foto: © Instagram

2016 was een wonderbaarlijk jaar, ook voor het vrouwenvoetbal. De Flames plaatsten zich voor het EK, maar er was veel meer. We zagen ook een heleboel erg knappe vrouwen de revue passeren. Want: voetbal is wel degelijk sexy, ook bij de vrouwen!

Vorig jaar hadden we voor jullie al een uitgebreide top-15, we namen de beste zeven van vorig jaar opnieuw op in ons lijstje en vulden aan met enkele pareltjes die we in 2016 ontdekten. En dat geeft dan volgende toppers.

Alex Morgan (USA)

Baby horse, wat moeten we eigenlijk meer zeggen over dit wonderbaarlijke pareltje? Ze is ondertussen wel getrouwd met een B-voetballer, maar niemand is 100% perfect. Vorig jaar won ze deze prijs nog op onze webstek.

Back in the USA and reunited with my post-yoga favorite, @Chobani. #NoBadStuff #ad Een foto die is geplaatst door Alex Morgan (@alexmorgan13) op 24 Aug 2016 om 11:04 PDT

Anouk Hoogendijk (Nederland)

Not a bad place to spend the last day of the year... ☺️ #Dubai #6daystogo #holiday Een foto die is geplaatst door Anouk Hoogendijk (@anoukhoogendijk) op 31 Dec 2016 om 6:30 PST

Laure Boulleau (Frankrijk)

📷@psg_jeunes #campsdesloges Een foto die is geplaatst door Boulleau (@laureboulleauofficiel) op 3 Nov 2016 om 2:46 PDT

Hope Solo (USA)

Last chance to get your FUTURE I$ EQUAL shirt (ends midnight PST)! Link to purchase shirt in bio! Een foto die is geplaatst door Hope Solo (@hopesolo) op 5 Dec 2016 om 5:36 PST

Lauren Sesselmann (Canada)

Playin around in my @lolliswim (Rockin Bombshell Top & Sugar Bottom)...Until next time Miami😎☀️ 📸: @lilikligman Een foto die is geplaatst door Lauren Sesselmann (@lsesselmann) op 15 Dec 2016 om 3:42 PST

Julia Simic (Duitsland)

#dieletztentageaufkos #auchmalkurzentspannen 😅 #wasserliegewasserliegewasserliege 🌊💦💧 Een foto die is geplaatst door Julia Simic (@simicjulia) op 29 Jun 2016 om 5:44 PDT

Jassina Blom (België)

You already know who it is ✌️ #Blomstyll 💋 Een foto die is geplaatst door Jassina Blom 94 ™ (@blomaldinho94) op 15 Aug 2015 om 9:52 PDT

Lisa Smellers

Yeey it's friday! 👜👝 Which one to choose? #happyweekend #bagsallover #gutsgusto #cozytimes #warmnewcoat #smile Een foto die is geplaatst door 🔻 L I S A S M E L L E R S 🔻 (@lisasmellers) op 16 Dec 2016 om 1:38 PST

Maithe Rivera (België)

💋 Een foto die is geplaatst door MAITHE RIVERA ARMAYONES (@maitherivera) op 26 Dec 2016 om 9:39 PST

Laura Merrin (Engeland)