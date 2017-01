Club Brugge heeft opmerkelijke plannen met nieuwe spits

Foto: © photonews

Na doelman Ethan Horvath lijkt de transferhonger van Club Brugge allerminst gestild. Blauw-zwart heeft een akkoord bereikt met Carlos Strandberg, een erg sterke Zweedse spits. De Bruggelingen hebben opmerkelijke plannen met de Zweed.

Carlos Strandberg is een 20-jarige Zweedse jeugdinternational en kreeg ondertussen al zijn medische testen in Brugge. Een contract van 4,5 jaar lag klaar voor de bonkige beer, die tekende en daarna meteen op stage zal vertrekken met blauw-zwart.

Daarna heeft Club Brugge wel opmerkelijke plannen met Strandberg. Het zou hem namelijk mogelijk willen uitlenen aan een andere eersteklasser. HLN sprak over Westerlo en STVV. "Na de stage wordt in functie van de omstandigheden bekeken of Strandberg een half seizoen uitgeleend wordt of bij de selectie blijft", klinkt het in een officieel bericht van blauw-zwart.

Strandberg heeft roots in Mozambique, maar is geboren in het Zweedse Göteborg. De stevige spits maakte op 15-jarige leeftijd al zijn debuut bij de grote jongens, weliswaar op het zevende niveau in Zweden en groeide gestaag door. De voorbije jaren kwam hij uit voor CSKA Moskou, maar kon er zich niet doorzetten.