Een heel erg straf gerucht: 'Juventus wil sterkhouder van AA Gent, dat een transfersom van 12 miljoen in gedachten heeft'

De transfermarkt opende enkele dagen geleden zijn deuren en het is al meteen volle bak. Heel wat Belgische clubs zijn druk in de weer om de nodige versterkingen binnen te halen, maar ook in het buitenland wordt er jacht gemaakt op vers bloed.

Zo meldt Tuttomercatoweb dat Juventus in België wil komen shoppen. De Oude Dame zou een oogje hebben op… Renato Neto. Naast de regerende Italiaanse kampioen zou ook Atalanta zich graag met de 25-jarige middenvelder van KAA Gent willen versterken.

De Buffalo’s legden Neto een tijdje geleden definitief vast. De Braziliaanse middenvelder lijkt niet onmiddellijk te willen vertrekken bij Gent, maar tegen een goed aanbod zal hij toch niet meteen ‘neen’ zeggen. Volgens Tuttomercatoweb zou Gent overigens 12 miljoen euro willen vangen voor zijn speler. Eerst zien en dan geloven, natuurlijk…