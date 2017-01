Boeckx over zijn voortdurende gevecht: "Ik verdik al wanneer ik anderen zíe eten"

Foto: © photonews

Frank Boeckx heeft één constante doorheen zijn carrière. Het voortdurende gevecht tegen de kilo's. Hij staat scherp onder de lat bij Anderlecht, maar het is een blijvende strijd.

"Ik kom heel makkelijk aan en moet extra trainen om gewicht te verliezen", aldus Frank Boeckx in Sport/Voetbalmagazine. "Soms sta ik met verwondering te kijken hoe mijn ploegmaats grote hoeveelheden voedsel naar binnen spelen en geen gram bijkomen. Ik verdik al wanneer ik hen zie eten", lacht de doelman van Anderlecht.

Hij leerde leven met de situatie. "Ik heb me erbij neergelegd dat ik tot het einde van mijn carrière mijn gewicht in het oog zal moeten houden." Al van bij de jeugd is het dagelijkse kost, letterlijk. "Toen ik twaalf was, stuurde Lierse me al nar een diëtiste. Ik moest mijn eetpatroon aanpassen. Dankzij mijn vriendin, die zelf een foodblog heeft, krijg ik elke dag een gezonde maaltijd op tafel."

Wie mij aan de watersportbaan zien lopen moeten denken: 'is dat nu een prof?' -Frank Boeckx

Ook tijdens het verlof, moet de doelman blijven trainen. "Ik ben verplicht om elke dag mijn loopschoenen aan te trekken om op een nuchtere maag te gaan joggen. Het gaat niet om de snelheid, maar wel om de duur. Mensen die mij langs de Watersportbaan in Gent tegenkomen moeten denken: 'is dat nu een profvoetballer?' Maar ik trek wel anderhalf uur uit voor een loopsessie."