Frankrijk ontploft meteen, want Alex Morgan is geland

Alex Morgan is geland in Frankrijk. En dat zullen we geweten hebben, want meteen springt iedereen als een vlieg op de Amerikaanse superster.

Voorzitter Jean-Michel Aulas was al een tijdje bezig met Alex Morgan op Twitter en andere sociale kanalen te overtuigen om naar Lyon te komen en er te tekenen, maar de Amerikaanse superster gaf pas een maandje geleden toe.

Sinds donderdag is ze in Frankrijk, eerstdaags traint ze daar voor het eerst bij de Franse topclub Olympique Lyon. Het doel is duidelijk: kampioen worden én zo voetbal in de Champions League afdwingen. Ook in die CL kan het hoogste nog gehaald worden overigens.

Lyon, see you soon! 🛫 — Alex Morgan (@alexmorgan13) 5 januari 2017