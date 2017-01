Topclub in verval? "Ze lijken de weg kwijt te zijn, net als hun coach"

Wie haalt play-off 1? Dat zal een van dé vragen zijn voor de komende negen wedstrijden in de Jupiler Pro League. En dus is de vraag of bepaalde topclubs zich nog kunnen redden in het verhaal.

Genk, Standard én Gent staan alledrie voorlopig niet in de top-6 en dus hebben ze de komende twee maanden flink wat werk voor de boeg. Rest de vraag of ze zich nog kunnen in play-off 1 wurmen.

"Onbegrijpelijk dat een volwassen en doorgaans graag en helder analyserende coach als Hein Vanhaezebrouck een mediastop inlaste na de wedstrijd tegen Anderlecht. En hoe hij tegen zijn temperament in op Racing Genk roerloos op de bank zat, zich verstoppend achter een masker van zwijgzaamheid", is Jacques Sys kritisch in Sport/Voetbalmagazine.

"Daar is niemand mee geholpen en het past ook niet in de open communicatie waarmee de club koketteert. Gent en Hein Vanhaezebrouck lijken de weg kwijt te zijn, want de problemen zitten veel dieper dan die rode kaart", beseft hij.