Kegelt Roeselare Antwerp vrijdag definitief uit de promotierace? "Dat is onze sterkte"

Foto: © Mark Wijnants

Voor Antwerp en Roeselare wacht vrijdag al onmiddellijk een cruciale confrontatie op de Bosuil. En de Great Old kan maar beter Ibou Sawaneh in de gaten houden.

De dertigjarige aanvaller was voor de winterstop in grote doen. Hij scoorde namelijk vier doelpunten in de laatste drie wedstrijden. "We zijn klaar voor de wedstrijd van vrijdag", laat de Gambiaan bij Voetbalkrant.com optekenen. "Het is één van de mooiste wedstrijden om te spelen. Spelen voor een vol stadion, dat is net het mooiste van voetbal."

We moeten nog niet beginnen rekenen - Ibou Sawaneh

Roeselare telt vier punten meer dan Antwerp. Bij een zege in het hol van de leeuw is de oudste club van het land misschien wel uitgeteld voor promotie? "We moeten nog niet beginnen rekenen", blijft Ibou er koeltjes onder. "Eerst en vooral moeten we een goede wedstrijd spelen en dan zien we wel wat het resultaat geeft. Het zijn nog steeds acht wedstrijden en alles is mogelijk in deze competitie."

Roeselare kan vanuit een zetel spelen. Het pakte al de eerste periode en zo ligt alle druk nu bij Antwerp. "Dat is misschien wel onze sterkte. We spelen onze wedstrijden zonder druk. Niemand had verwacht dat we hier al zouden staan."