KV Mechelen hervat als enige JPL'er zonder winterstage: "Om voor elkaar door het vuur te gaan moet je niet naar Spanje trekken"

Foto: © photonews

KV Mechelen, de ploeg die in een supervorm de vakantieperiode inging, blaast vrijdag opnieuw verzamelen. Opvallend: Malinwa trekt als enige eersteklasser niet op buitenlandse stage. Yannick Ferrera beantwoordt aan de vooravond van de aparte voorbereidingsweek vijf markante vragen.

Waarom geen buitenlands oefenkamp?

"Dat is een kwestie van budget. Via via probeerden we de prijs nog te drukken en een goedkopere stagelocatie te vinden dan Spanje. Uiteindelijk kwamen we bij een setting in Turkije uit, maar door de jongste aanslagen is het er te gevaarlijk."

De uitzonderlijke resultaten zijn er ook onder deze omstandigheden gekomen

Hoe reageren de staf en spelers?

"De situatie is wat ze is, daar klaag ik niet over. Niet elke club beschikt over dezelfde financiële middelen, dat moet je aanvaarden. Natuurlijk trainen de spelers liever onder de zon en op goeie trainingsvelden. Maar de uitzonderlijke resultaten zijn er ook onder deze omstandigheden gekomen."

Heb je de weerkaarten er al bijgenomen?

"Voor vrijdag wel, de andere dagen nog niet. Dat ze veel regen voorspellen? Zoals elke dag in België dus. (lacht) Veel verandert er dat niet. En als het weer echt te slecht is, kunnen we nog uitwijken naar ons synthetisch veld op het jeugdcomplex."

Teambuildingsactiviteiten? Wij kennen ze al, de spelers nog niet

Worden de spelers langer op de club verwacht?

De omstandigheden zijn anders dan wanneer je een week lang 24 uur op 24 uur tezamen op hotel leeft. De jongens zullen de komende dagen langer dan gebruikelijk op de club vertoeven. Al noem ik het geen stage, maar een 'nieuwe' voorbereidingsweek."

Welke teambuildingsactiviteiten staan er op het menu?

"Wij kennen ze al, de spelers nog niet. (knipoog) Er staat een en ander te gebeuren, want we willen ervoor zorgen dat de groepscohesie die er de laatste weken was, zo blijft. Voor elkaar door het vuur gaan en dat blijven doen, daar moet je niet voor naar Spanje trekken."