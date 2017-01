Officieel: Anderlecht doet niet onder voor Club Brugge: de recordkampioen heeft eveneens zijn spits beet

Foto: © Photonews

Een dag nadat Club Brugge met de Zweed Carlos Strandberg een nieuwe aanvaller in huis haalde, heeft ook RSC Anderlecht uitgepakt op de transfermarkt. De Brusselaars hebben eveneens hun felbegeerde transferdoelwit beet.

Update:

Ondertussen maakte Anderlecht de transfer officieel bekend. Isaac Kiese Thelin maakt het seizoen vol bij paars-wit.

De Zweedse spits Isaac Kiese Thelin wordt door Bordeaux voor zes maanden uitgeleend aan #RSCA ! #COYM pic.twitter.com/FODdS0sNNP — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 5 januari 2017

Wat we eerder al wisten:

Net als blauw-zwart koos paars-wit voor de Zweedse markt. Anderlecht neemt de 24-jarige Isaac Kiese Thelin over van de Franse eersteklasser Bordeaux, aldus het Zweedse Expressen.

De aanvaller vertoeft samen met zijn manager Miroslav Jaganjac momenteel in ons land voor medische tests en de de uitleenbeurt van zes maanden af te ronden. Daarna wordt hij weldra voorgesteld.

Thelin is een tienvoudig Zweeds international, die dit seizoen nog geen potten kon breken bij de Girondins. In de zeven competitiematchen die hij betwistte, startte hij slechts twee keer en kwam hij even veel keer tot scoren. Ook het Griekse AEK Athene trok aan zijn mouw.