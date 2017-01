'Genk pikt gedroomde vervanger Karelis op in Italië'

Nikolaos Karelis zorgde de voorbije maanden meermaals met zijn doelpunten voor genot in en rond de Luminus Arena. Een zware kruisbandblessure strooide echter roet in het eten, waardoor Racing Genk op zoek moest naar een vervanger.

Karelis zelf zal dit seizoen niet meer voor doelpunten zorgen, want door zijn blessure is hij zo'n acht maanden buiten strijd. Tegen het begin van de volgende jaargang mag hij opnieuw fit verwacht worden.

En dus moesten ze bij Racing Genk op zoek naar een nieuwe spits. Bij voorkeur een tussenoplossing in de vorm van een huurbeurt van zes maanden.

Die hebben ze nu ook gevonden: Josef Martinez is in beeld bij de Smurfen. De Venezolaan komt bij Torino tot weinig speelminuten en de Italianen zijn bereid om hem uit te lenen. Ook in de zomer stond hij al dichtbij de Luminus Arena.