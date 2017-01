Siebe Schrijvers (20) gaat voor zijn grootste prestatie ooit terug naar KRC Genk, niemand deed zelfs beter!

Siebe Schrijvers is met vijf goals en zeven assists aan een geweldig seizoen bezig bij Waasland-Beveren. Toch gaat de spelmaker voor zijn grootste prestatie ooit terug naar zijn broodheer.

De twintigjarige Schrijvers wordt voor het tweede seizoen op rij uitgeleend aan Waasland-Beveren. Ooit een vaste waarde worden bij KRC Genk blijft echter het hoofddoel. Toch heeft hij er al een bijzonder moment in de Cristal Arena, nu Luminus Arena opzitten.

"Dat ik op mijn zestiende door Mario Been bij de A-kern van Racing Genk werd gehaald is mijn grootste prestatie", vertelt Schrijvers in de rubriek Vrijgespeeld van Sport/Voetbalmagazine. "Tot vandaag ben ik de jongste speler die dat ooit mocht."