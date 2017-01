De steile opgang van hét talent van 2016 in de Jupiler Pro League: kandidaat Gouden Schoen?

Foto: © photonews

Soualiho Meïté, een introductie is niet langer nodig voor de parel van de Gaverbeek. Eentje waarmee ze goud in handen hebben, want eens de spotgoedkope aankoopoptie gelicht kunnen ze miljoenen verdienen aan de middenvelder. Norwich City kwam onder meer scouten en zag de transferwaarde toenemen.

Meïté stak er eigenlijk het hele seizoen al bovenuit als een koekoek boven een bende kippen. Stevig aan de bal, nog steviger in de recuperatie als er eens iets misloopt. Erg veel drang naar voren, maar tegelijkertijd soms ook nog wat afwachtend. "Ik moet blijven werken, want ik kan nog beter worden", klonk het al meermaals bij Meïté zelf.

Wie dat had verwacht toen de speler vanuit Lille voor anderhalf seizoen werd uitgeleend aan Essevee, komt nu zeker niet bedrogen uit. In zijn eerste minuten voor de club zorgde hij op Kortrijk met een rode kaart meteen voor een start in mineur. Toch waren zijn play-offs verre van slecht. "In play-off 1 heeft hij de kiemen gelegd voor dit seizoen."

Niemand was zo belangrijk en performant voor zijn ploeg als Meïté in het nieuwe seizoen. Kandidaat Gouden Schoen dus? Neen, want daarvoor zijn zijn statistieken met amper 1 goal misschien niet goed genoeg. "Mijn vrienden hebben het er soms wel eens over dat ik meer moet proberen te scoren, maar ik denk toch vooral aan het team."

Geen speler - op Onur Kaya na misschien - heeft vaker de voet aan de bal. En ook zonder de bal is hij omnipresent. In tegenstelling tot het leeuwendeel van de Genkies maakte hij echt wel indruk. Anderlecht toonde interesse, maar mag het vergeten: Meïté verkast gewoon voor grof geld naar het buitenland deze zomer.