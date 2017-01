Oefenstage van RSC Anderlecht in Spanje begint met een tegenvaller van formaat

Foto: © photonews

RSC Anderlecht blies donderdag verzamelen voor de traditionele oefenstage in het Spaanse La Manga. Maar die begon niet zoals verhoopt.

De Brusselaars zouden donderdag om 10u30 opstijgen richting La Manga, maar dat gebeurde niet. Het vliegtuig kon wegens technische problemen immers niet vertrekken vanop de luchthaven van Zaventem, aldus La Dernière Heure.

Wachten op nieuw exemplaar

De spelers en staf van paars-wit zaten een halfuur in het vliegtuig, waarna ze weer buiten kwamen. Ondertussen zakte de delegatie weer naar het oefencomplex in Neerpede af, in afwachting van een nieuw vliegtuig.

De Brusselaars vertoeven normaal van 5 tot 13 januari onder de Spaanse zon. Oefenduels laste RSCA nog niet in.