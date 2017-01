Oeps... Alderweireld pakt nu al uit met één van de meest bizarre uitspraken van het jaar: "Geil voor de goal"

Foto: Play Sports

Winnen van een Chelsea, dat de voorbije dertien competitiewedstrijden in de Premier League ongenaakbaar was, het doet wat met een mens. Vraag dat maar aan Toby Alderweireld.

De Belgische verdediger haalde het woensdagavond samen met zijn ploegmakkers van Tottenham Hotspur met 2-0 van Chelsea. Tot twee keer toe kwam Dele Alli tot scoren. Natuurlijk was de Engelse middenvelder na afloop van de wedstrijd hét gespreksonderwerp. Toby Alderweireld had niets dan lof voor zijn makker, maar floepte er ongewild iets uit...

"Dele heeft een neus voor de ruimte, hij weet perfect waar hij moet zijn. Hij is heel geil voor de goal", aldus Alderweireld voor de camera van Play Sports. "Dat gaan ze gebruiken, hé... Geil voor de goal", repliceerde interviewer Filip Joos. "Ja, sorry... We zijn nog maar een kwartier na de wedstrijd en het was het eerste dat in me opkwam", besloot de verdediger van Tottenham en de Rode Duivels. Bekijk het interview hieronder: