Tom Soetaers weet wat Genk nodig heeft: "Ze moeten iemand zoals Lukasz Teodorczyk halen"

Foto: © photonews

Racing Genk moet het de komende maanden zonder topschutter Nikos Karelis stellen. Ex-speler Tom Soetaers weet wat de Limburgse club nodig heeft: een nieuwe targetman.

"Het uitvallen van Nikolaos Karelis is een serieuze aderlating voor de Limburgers", zegt Tom Soetaers in Het Belang van Limburg. "Aangezien ook Dante Vanzeir langs de kant staat met een blessure, blijft enkel Ally Samatta over als diepe spits. Dat is veel te weinig. Ik heb begrepen dat Genk op zoek is naar een echte targetman."

"Zo’n type hebben ze nog niet in de kern. Het moet wel iemand zijn met degelijke technische kwaliteiten, want hij moet een bal kunnen bijhouden zodat opkomende spelers kunnen aansluiten. Zinho Gano is te beperkt volgens mij. Genk moet iemand zoals Lukasz Teodorczyk gaan halen. Dat type speler kunnen ze goed gebruiken", trapt Soetaers een open deur in.