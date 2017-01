Club Brugge leent vier(!) spelers uit, vooral deze eersteklasser profiteert optimaal

Club Brugge speelt anno 2017 maar op een front meer mee: in de competitie. En dus is roteren niet meteen een optie voor Michel Preud'homme. De kern mag dus wel een beetje kleiner, vier spelers staan alvast op de leenlijst.

Sebastien Bruzzese is de doelman op overschot, nu Horvath de rangen is komen versterken. Het was al even duidelijk dat hij de lege plek van Dutoit zou gaan opvullen bij STVV. Dat heeft blauw-zwart nu ook officieel toegegeven.

In het spoor van de doelman stuurt Club Brugge echter nog twee andere spelers naar Stayen. Boli Bolingoli moet de linkerflank komen versterken in Sint-Truiden, terwijl ook over Brandon Mechele een princiepsakkoord is bereikt. Alledrie worden ze voor zes maanden uitgeleend, zonder aankoopoptie.

Op Jan Breydel zoeken ze verder ook nog een oplossing voor Nikola Storm, die ook niet tot spelen toekomt in Brugge. "Er lopen gesprekken met het Nederlandse Willem II en OH Leuven voor een uitleenbeurt", klinkt het.