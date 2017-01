Wim De Decker zit nog met een dilemma tegen Roeselare: "Als de coach me roept ben ik klaar mét de steun van een volle Bosuil"

Foto: © photonews

Door de Afrika Cup-deelname van Nicaise Kudimbana moet Royal Antwerp FC de komende weken zonder zijn nummer 1 verder. En dus ruiken de reservegoalies hun kans.

Wie vrijdag tegen Roeselare onder de lat plaatsneemt, is nog een vraagteken. Antonio Jezina en Kevin Debaty liggen immers in de weegschaal. "Uiteraard heb ik veel honger en wil ik me vrijdag tonen voor een volle Bosuil", klinkt die laatste alvast geprikkeld. Ik voel het vertrouwen van de supporters. Dat geeft me nog meer kracht."

De afwezigheid van Kudimbana liet zich voelen op de Antwerpse oefenstage. "Dat was natuurlijk wel vreemd, want normaal train je altijd samen", aldus Debaty. "Maar ik moet enkel naar mezelf kijken. En laten zien dat ik klaar ben als de coach me roept."

Drie basisplaatsen

Jezina en Debaty mochten dit seizoen allebei al drie keer starten in de Proximus League. Afwachten dus wie morgen aan het langste eind trekt.