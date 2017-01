Proximus League zal je geen windeieren leggen

Foto: © Voetbalkrant.com

Dit weekend is weer feestdag in de Proximus League. En je kan daar zomaar een en ander aan bijverdienen. En hoe dan ook: verliezen is geen mogelijkheid.

Speciaal voor de Proximus League kun je bij Unibet profiteren van een leuke actie. Jij kunt namelijk voor €5 gratis live wedden. Als je eerste live weddenschap van minstens €5 op de Proximus League verliezend is, betalen wij jou €5 terug in cash. Wist je trouwens dat je elke wedstrijd van de Proximus League live kan bekijken via Unibet TV?



Hoe werkt het?

Schrijf je in voor de promotie Plaats een live weddenschap van minstens €5 op de Proximus League Indien je eerste geldige weddenschap op de wedstrijd winnend is, ontvang je de winsten van de weddenschap en vervalt deze promotie Indien je eerste geldige weddenschap op de wedstrijd verliezend is, ontvang je €5 cash voor dinsdag 10 januari 18u00

Let op:

- Ongeacht het bedrag van je weddenschap, kan je maximaal €5 terugkrijgen in cash

- De inzet van je weddenschap dient minstens €5 te bedragen

- De weddenschap dient live te worden geplaatst

- De odds van je weddenschap dienen minstens 1.40 te zijn.

- De terugbetaling gebeurt voor dinsdag 10 januari om 18u00

- Meervoudige - en systeemweddenschappen worden niet in rekening gebracht

- Geannuleerde en Cashed-in weddenschappen komen niet in aanmerking voor een terugbetaling