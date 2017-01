1 beeld zegt meer dan 1000 woorden: Antwerp meent het écht met die match tegen Roeselare

Antwerp en Roeselare kruisen op vrijdagavond de degens tegenover elkaar. Winst is primordiaal voor The Great Old, wil het nog kans maken op de tweede periode en promotie.

Bij Antwerp zetten ze wel alles op alles in de strijd om de promotie. En ook op organisatorisch vlak zet het zijn beste beentje voor, want het wil niets aan het toeval overlaten.

"Gisteravond werd het Bosuilveld bedekt met zeilen om het veld zachter te maken voor de wedstrijd. We gaan voor optimale omstandigheden voor de topper morgen!", klonk het donderdagavond op de sociale media van stamnummer 1.

Met daarbij een erg treffende foto van grote zeilen op het veld van The Great Old. Alles om vrijdagavond in de best mogelijke omstandigheden te kunnen voetballen. En de drie punten thuis te houden uiteraard.