Anderlecht kende succes met Teodorczyk, deze riante som moeten de Brusselaars nu ophoesten om Thelin definitief vast te leggen

Foto: © photonews

Anderlecht huurde in de zomer Lukasz Teodorzyk van het Oekraïense Dynamo Kiev. Nu koos paars-wit voor Isaac Thelin van Bordeaux.

De Brusselaars konden bij beide aanvallers een aankoopoptie in de huurcontracten laten opnemen. Bij Teodorczyk bedraagt die 5 miljoen euro, de vraag is echter of Anderlecht zijn Poolse goalgetter zal kunnen houden.

Huurprijs van 700.000 euro

Ook de overnameprijs van Thelin bedraagt enkele miljoenen. Het Nieuwsblad meldt dat Anderlecht 700.000 euro betaalde om de Zweedse spits voor een half seizoen te huren van de Girondins.

Wil de Belgische recordkampioen Thelin definitief in huis halen, moet het 2,7 miljoen euro ophoesten, plus een percentage op de doorverkoop. Of de nieuwste aankoop net als Teodorczyk de verwachtingen kan inlossen, zal moeten blijken.