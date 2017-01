'Anderlecht wilde comeback van ex-speler bewerkstelligen, maar mikt na kritiek op Rode Duivel'

Anderlecht wil zich in het nieuwe jaar wapenen om de strijd met Club Brugge aan te gaan om de landstitel. Op verschillende plaatsen kan paars-wit nog wel wat versterking gebruiken. Zeker achterin is er nog iemand nodig.

Een centrale verdediger zou er zeker nog bij mogen op Neerpede. En paars-wit dacht aan een opvallende terugkeer van een ex-speler om aan die nood te voldoen. Chancel Mbemba zit namelijk een beetje op een zijspoor bij Newcastle United de laatste maanden, Anderlecht wilde daar van profiteren.

Maar de fans van Newcastle gingen meteen in overdrive en klopten hard op de deur van het bestuur: "Gelieve Mbemba niet te verkopen, hij is een van de beteren bij ons", was zo'n beetje de teneur - al waren er ook mensen die hem wel wat meer speelgelegenheid willen gunnen in het buitenland.

Toch wil paars-wit de opties openhouden, want de onderhandelingen met Newcastle over een terugkeer lopen vooralsnog niet supervlot. Anderlecht heeft met Boyata wel een plan-B klaarliggen. Hij zou moeten overkomen van Celtic, waar hij ook weinig aan spelen toekomt. En ook Nicolas Lombaerts wordt nog steeds gevolgd.