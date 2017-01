Het is gebeurd: Antwerp dient Roeselaren na 16 (!) matchen eerste nederlaag toe, de Proximus League ligt weer helemaal open

Foto: © Voetbalkrant.com

Royal Antwerp FC is 2017 begonnen met een oververdiende en gouden zege tegen Roeselare. De Great Old, met nieuwkomer Faris Haroun in de basis, creëerde tal van kansen. Pas in de tweede helft volgde er een verschil.

De eerste tien minuten viel er weinig te beleven op de Bosuil. De spelers hadden duidelijk last van het harde veld. Het was een half uur lang wachten op kansen en toen had Dequevy er genoeg van. De aanvallende middenvelder knalde twee keer op de paal in evenveel minuten. Eerst redde Biebauw, vervolgens was de doelman van Roeselare wel kansloos, maar opnieuw stond de paal in de weg.

Doelmannen in een hoofdrol

Roeselare stelde daar weinig tegenover. Een vluchtschot van Van Eenoo zoefde nipt naast het doel van Debaty. De doelman van Antwerp moest voor het overige verder kou lijden. Ook Biebauw had aan de overkant niet veel werk meer, al zag hij wel enkele hete standjes voor zijn doel, maar afwerken zat er niet in.

Antwerp begon het beste aan de tweede helft, maar het was Debaty die na vijf minuten al serieus aan het werk moest. Hij haalde een kopbal van Ibou net uit zijn doel. Antwerp stak ook de neus aan het venster, maar Dierckx knalde op Biebauw. De thuisploeg geloofde meer dan ooit in zijn kansen en bleef zoeken naar de beslissende goal.

Nog eens het kader

Iets over het uur lukte het dan toch. Owusu faalde niet met twee verdedigers voor zich. Het schoot de bal voorbij Biebauw. De thuisploeg was niet voldaan en Lallemand had de 2-0 aan de voet, maar de Roeselare-doelman gaf zich niet gewonnen en redde knap. Ook Dequevy kende alweer pech. Voor de derde keer knalde hij op het doelhout. Dit keer lag de dwarsligger in de weg.

Biebauw pakte even later met een wereldsave uit op een kopbal van Lallemand, maar aan de score veranderde niets meer. Roeselare verliest voor het eerst in zestien matchen. Antwerp nadert tot op één punt van de leider en gooit de Proximus League weer open. Lierse kan dit weekend de nieuwe leider worden als het wint van Lommel United.