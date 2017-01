Witsel reageert op de kritiek: "Toen ik naar Zenit vertrok zei men hetzelfde"

Axel Witsel reageert voor het eerst op zijn ophefmakende transfer van Zenit St. Petersburg naar het Chinese Tianjin Quanjian. De kritiek deert hem naar eigen zeggen niet.

"Iedereen mag zeggen of schrijven wat hij wil. Ik zit er niet mee. Ik ben het gewend in de schijnwerpers te staan," vertelt de bijna 28-jarige Witsel aan De Tijd. "Toen ik naar Zenit vertrok zei men hetzelfde. Ik heb intussen een olifantenvel. Voor mijn mama en mijn zussen is het lastiger", geeft de Gouden Schoen van 2008 toe.

Axel Witsel gaat in China (minstens) 18 miljoen euro per jaar verdienen. Maar de controlerende middenvelder denkt ondanks dat riante loon toch vooral aan de toekomst. Hij investeerde twee jaar geleden al 750.000 euro in een Antwerps luchtvaartbedrijf. "Ik ben iemand die graag vooruit plant. Zelfs toen ik 22 was dacht ik al aan de toekomst. En binnen enkele jaren wil ik hier ceo worden."