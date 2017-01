STVV haakt af voor nieuwe Club-spits: "Hij is geen optie voor ons"

Met Sebastien Bruzzese, Brandon Mechele en Boli Bolingoli huurt Sint-Truiden na de winterstop al drie spelers van Club Brugge. Ook de nieuwe Club-spits Carlos Strandberg wordt aan STVV gelinkt, maar die komt zeker niet. De Kanaries nemen immers het huurcontract van Igor Vetokele over van Zulte Waregem.

"Het kan zijn dat we nog een spits gaan halen", zei STVV-manager Philippe Bormans vanochtend in Het Belang van Limburg. "De Zweed Strandberg, die door Brugge werd binnengehaald, is echter geen optie. Wij mogen maximaal drie spelers van dezelfde club huren." En zo zou degradatiekandidaat Westerlo in poleposition liggen om de 20-jarige Strandberg van blauw-zwart te huren.

"De eventuele komst van nog een spits staat los van de gezondheidstoestand van Boli. Zoals de kaarten nu liggen, hoeft hij niet onder het mes met zijn schouder. Hij gaat zondag gewoon mee op oefenkamp naar Spanje", voegde Bormans er nog aan toe in de krant. Vandaag werd echter bekend dat Sint-Truiden ook Igor Vetokele heeft aangetrokken. De Kanaries nemen het huurcontract van Vetokele, die eigendom is van Charlton, over van Zulte Waregem.