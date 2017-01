De momenten van onze redacteur: Preud'homme loodst Club naar de titel, feest in Leicester en verstoorde Waalse Clasico

2016 was andermaal een opmerkelijk voetbaljaar met veel hoogtepunten. Elke Voetbalkrant-redacteur kiest daarom zijn drie persoonlijke voetbalmomenten van het voorbije jaar. Vandaag aan de beurt: Bart Ver Elst

1. Eindelijk voor Club

Al meer dan een decennium lang waren de supporters van Club Brugge aan het wachten op een nieuwe landstitel. Maar op 15 mei 2016 werd daar verandering in gebracht. Uitgerekend tegen grote rivaal Anderlecht pakte Club de titel en kon er eindelijk nog eens een langverwacht volksfeest losbarsten.

Club verdiende de titel meer dan eender welke ploeg. De kers werd op de taart gezet in de play-offs, waar onder meer uitblinker José Izquierdo boven zichzelf uitsteeg. Preud'homme is er weeral in geslaagd. Een standbeeld werd nog nét niet gezet aan het Jan Breydelstadion.

2. Leicester City kampioen!

De meeste Engelse topploegen lieten het vorig seizoen afweten. Manchester United en Chelsea haalden de Champions League niet. Het leek de uitgelezen kans voor Arsenal en Tottenham Hotspur om nog eens mee te dingen voor de titel. Maar beide Londense teams werden verrast door... Leicester City.

Het kleine kneusje van de Premier League - dat zich het seizoen daarvoor eigenlijk nipt behoedde van degradatie - werd zowaar de verrassing van de Engelse competitie. De luttele personen die voor het seizoen geld hadden ingezet op de ploeg van Claudio Ranieri, zijn er zeker niet armer van geworden.

De architect van dat huzarenstukje was de Italiaan Ranieri, de man die volgens velen niet in staat was om een landstitel te pakken. Leicester vormde een sterk geheel, speelde snel in de omschakeling en had met Jamie Vardy en Riyad Mahrez twee spelers om duimen en vingers van af te likken. Onder het motto: 'geld < klasse'.

3. Nieuw hoogtepunt in hetze rond Charleroi en Standard

Een indrukwekkende tifo van de thuisfans, een bomvol bezoekersvak uit Luik en twee ploegen in de running voor play-off 1. De Waalse 'Clasico' had alle ingedriënten aanwezig om er een spetterende voetbalavond van te maken.

Maar waar iedereen voor vreesde, is uitgekomen: de wedstrijd werd stilgelegd na afkeurend gedrag van de supporters. Scheidsrechter Serge Gumienny moest de wedstrijd enkele keren staken nadat er allerlei projectielen op het veld werden gegooid.

De Limburgse ref probeerde het bij een 1-3 stand in het voordeel van Standard nog één allerlaatste keer, maar opnieuw konden de supporters zich niet bedwingen. Het wordt stilaan een negatieve traditie tussen beide teams... Zonde!