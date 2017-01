"Gents stadsbestuur deed alles voor een nieuw stadion, maar waar speelt onze voortreffelijke vrouwenploeg?"

Foto: © Louis Evrard

De Gent Ladies kunnen in 2017 misschien wel eens stunten met een titel tot gevolg, want ze staan er vooralsnog goed voor. Wat het moet opleveren? Dat zal nog moeten blijken, maar ondertussen spelen ze wel nog steeds in Oostakker en Wondelgem.

En dat steekt bij sommige mensen toch wel, zo ook bij Zaki - een Gents mediafiguur en dj die iedereen wel kent. "De feministen hebben nog werk in 2017", klinkt het in zijn column in De Gentenaar.

"Ons stadsbestuur heeft alles gedaan voor een nieuw voetbalstadion, en waar speelt onze voortreffelijke vrouwenploeg? Op Neptunus in Wondelgem. Ze verdienen ook minder dan de mannen. 'We are one family' roept AA Gent op zijn webstek."

Een duidelijke kritische noot, want de Gent Ladies speelden nog geen enkele keer in de Ghelamco Arena. Wie weet als de Buffalo's kampioen worden en Champions League kunnen spelen?