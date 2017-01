Guy Martens, van Courtois en co, is terug bij Racing Genk en dat is goed nieuws voor toptalenten Jackers (19) en Coucke (18)

Foto: © photonews

Guy Martens is weer thuis. De keeperstrainer die van 1991 tot 2015 jonge goalies als Bailly, Bolat, Casteels en uiteraard Courtois lanceerde, mag dat opnieuw gaan doen bij KRC Genk.

Martens moest in 2015 weg bij de Limburgers, waarna avonturen in Singapore en het Russische Samara volgden. Toen daar Frank Vercauteren ontslagen en opgevolgd werd door een Rus, besloot Martens terug te keren naar België.

"Alle communicatie moest via een tolk gebeuren en dat maakte het toch wat moeilijk. Maar er was ook een familiale reden. Mijn vrouw heeft een druk beroepsleven en ik heb een dochter van 9, dan moet je keuzes maken."

Nauw samenwerken met de jeugdtrainers

Martens stond gekend als een trainer die jonge talenten lanceerde. Met Nordin Jackers (19) en Gaetan Coucke (18) zitten er twee van dat kaliber in de wachtkamer. "Daar kijk ik naar uit. Zoals in het verleden ga ik nauw samenwerken met de jeugdtrainers. Het is de bedoeling dat we weer jonge jongens naar de A-kern kunnen brengen."