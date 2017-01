Zomeraankoop na enkele maanden alweer weg bij Standard? Engelsen zetten vol in op beloftevolle Belg

Is Standard een van zijn zomeraanwinsten na enkele maanden alweer kwijt? Als de jongste transferontwikkelingen zich doorzetten wel.

Het zier er namelijk naar uit dat Ibrahima Cissé (22) op het punt staat te vertrekken uit Luik. De middenvelder kwam in de zomer over van KV Mechelen, nadat hij voordien de jeugdrangen van de Rouches doorliep.

Nu heeft de Engelse tweedeklasser Fulham Cissé in de gaten. De onderhandelingen tussen The Cottagers en Standard lopen al even, meldt Het Laatste Nieuws. De club uit de Vurige Stede hoopt een transfersom te vangen die gevoelig hoger ligt dan de 800.000 euro die het zelf betaalde aan Malinwa.

Mee op stage

Ook Cissé, die dit seizoen tien competitieduels betwistte, kan zich bij Fulham financieel verbeteren. Voorlopig zakt hij nog met Standard af naar het oefenkamp in Marbella (Spanje).