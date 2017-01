Zowat iedereen zegt nee, dus Mourinho knikt ja: "Een WK met 48 landen? Ik ben voorstander"

Een WK met maar liefst 48 landen, het is de natte droom van FIFA-baas Gianni Infantino. Ook Man Utd-coach José Mourinho schaart zich achter het voorstel.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil het aantal deelnemers vanaf het WK 2026 uitbreiden van 32 naar 48. Maar de Europese clubs die verenigd zijn in de ECA spraken zich in december bij monde van Karl-Heinz Rummenigge nog fel uit tegen het plan. Eén wereldberoemde trainer is wél fan van het nieuwe systeem: José Mourinho.

"Ik ben voorstander, maar ls het betekende dat er meer wedstrijden werden gespeeld, minder vakantie was en minder tijd voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dan zou ik er 'nee' tegen zeggen", zei The Special One op de site van de FIFA. "Maar het is voor criticasters belangrijk te begrijpen dat er niet meer wedstrijden worden gespeeld. Zowel spelers als clubs worden op deze manier beschermd."

Mourinho droomt van groepen met drie landen en een spannende knock-outfase. "Ik heb een voorkeur voor poules van drie landen, waarbij er twee wedstrijden worden gespeeld en je vervolgens doorgaat naar de knock-outfase of uitgeschakeld bent. Op die manier zijn de twee groepsduels cruciaal en staat de knock-outfase garant voor spektakel."