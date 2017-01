Kevin De Bruyne walst met Man City over West Ham in de FA Cup

Foto: © photonews

Geen Premier League-voetbal voor onze Belgen over het Kanaal. Wél de beker met de FA Cup. Vrijdagavond haalde Manchester City met Kevin De Bruyne in de basis ouderwets uit bij West Ham United.

In het mythische Wembley gingen The Citizens met een forfaitzege aan de haal. Nog voor de rust stond het al 0-3 na goals van Touré (vanop de stip), Nordtveit (eigen doelpunt) en David Silva.

Meteen na rust ging City op zijn elan door met de 0-4 van Aguëro. De Bruyne keek goedkeurend toe en mocht het laatste kwart vanop de bank aanschouwen. Daar zag hij hoe Stones de klinkende 0-5 op het bord toverde.

FULL TIME | Five goals for City and we're through to the next round! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #whuvcity pic.twitter.com/RTo7WrSXhC