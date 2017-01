Hard labeur voor de spelers van KFCO Beerschot-Wilrijk op stage in Turkije

Foto: © jan mees

De spelers van KFCO Beerschot-Wilrijk zien af op hun oefenstage in het Turkse Antalya. Trainer Marc Brys legt er zoals gewoonlijk stevig de pees op met drie doorgedreven trainingssessies per dag.

Het is geen alledaags schema, maar de intensiteit van de derde stagedag van KFCO Beerschot-Wilrijk in het Turkse Antalya toont de ambities van de ploeg van Marc Brys. 's Ochtends werden de spelers om 07u00 gewogen, nadien kregen ze een loopsessie voorgeschoteld gevolgd door een pittige ochtendtraining van anderhalf uur om af te sluiten in twee groepen: eentje in het krachthonk en eentje op het strand.

Na de middag kregen de spelers twee uren platte rust en verzorging, maar daarna stond oefensessie nummer drie nog op het menu. Voorzitter Eric Roef en algemeen directeur Marc Steenackers, die even op visite zijn in Turkije, zagen dat de spelers diep gaan om na de winterbreak de ambities van de club waar te maken en promotie naar 1B af te dwingen. Over een eventuele oefenpot tegen een Turkse tegenstander is voorlopig niets geweten.