Depoitre gaf al toe dat hij België mist: "Stoelendans begonnen, hij trekt naar Anderlecht"

Laurent Depoitre was twee weken terug in Gent voor de topper tussen AA Gent en Anderlecht, waaraan hij toen al intensief werd gelinkt. Onze redactie sprak toen met hem, ondertussen is een analist zeker.

"Of ik België mis? Uiteraard, ik heb hier al mijn vrienden en familie. In Porto zit ik wat ver weg van iedereen. De interesse van Anderlecht? Ik wist het ook maar uit de krant, maar ik wil vooral slagen in Portugal", klonk het toen.

Ondertussen is Stéphane Pauwels - analist bij RTL - 100% zeker: Depoitre zal volgende zomer naar Anderlecht komen. "Deel van een stoelendans, nu Harbaoui naar Charleroi is getrokken. Beide spelers hebben dezelfde makelaar."

Al werd hij over dat laatste meteen tegengesproken door Glenn Pfaff van ISM, die toch even aangaf dat die zaak wel degelijk niet klopt. Een wintertransfer is sowieso geen optie, want Depoitre speelde nog voor Gent dit seizoen.

Aussi ,chaise musicale Harbaoui parti d'Anderlecht laissant la place à Depoitre qui ne joue pas à Porto.le même agent des2 jrs.C'est écrit😜 — Stéphane Pauwels (@StephanePauwels) 6 januari 2017