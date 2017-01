LIVE: Haroun meteen in de basis tegen Roeselare !

Foto: © Voetbalkrant.com

Antwerp en Roeselare schieten 2017 in België op gang. Met meteen een erg belangrijk duel, want de kloof tussen beide teams is momenteel vier punten en dus is het aan The Great Old om te winnen. Volg het duel bij ons LIVE en op de voet!

In doel kiest Wim De Decker toch voor Kevin Debaty. Hij neemt de plaats in van Nicaise Kudimbana die weg is voor een interland. Door het ontbreken van Colpaert en Biset centraal achteraan, komen Koné en Duplus depaneren. De eerste wedstrijd meteen ook voor Faris Haroun die in de basis start. Bjorn Vleminckx en Stallone Limbombe starten op de bank.

Bij Roeselare weinig verrassingen. Ibou en Cornet moeten vooraan voor de doelpunten zorgen. Martijn Monteyne moet tevreden zijn met een plaats op de bank.