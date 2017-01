Mario 'Why always me?' Balotelli loopt tegen twaalfde schorsing in zijn carrière aan

Foto: © Photonews

OGC Nice moet het de komende twee wedstrijden zonder Mario Balotelli doen. De flamboyante spits van de leider in de Ligue 1 is door de tuchtcommissie van de Franse voetbalbond voor twee wedstrijden geschorst.

Mario Balotelli kreeg op 21 december in het duel met Bordeaux (0-0) een rode kaart onder de neus geduwd. Hij maakte in blessuretijd een trappende beweging en werd daarvoor prompt van het veld gestuurd. Balotelli moet voor die overtreding twee matchen brommen. Het Italiaanse enfant terrible loopt zo voor de twaalfde keer in zijn carrière tegen een schorsing aan.

De excentrieke Balotelli verruilde de voorbije zomer de bank van Liverpool voor het warme Nice, dat in de Ligue 1 momenteel verrassend aan de leiding staat. De Zuid-Franse club heeft twee punten voorsprong op nummer twee AS Monaco en vijf punten op nummer drie PSG. Tot dusver speelde Balotelli negen competitiewedstrijden namens Nice. De 33-voudige Italiaanse international scoorde daarin acht keer.