Meteen verschillende Flames in actie in Frankrijk

Foto: © photonews

In België dit weekend nog geen competitiewedstrijden, maar in Frankrijk beginnen we wél al opnieuw met het voetbalfeest. Enkele Flames hebben zo meteen werk voor de boeg.

In de Franse Beker zijn we toe aan de 1/32e finales. Op zaterdag staat er al meteen 1 duel op het programma tussen twee eersteklassers. En het betreft bovendien ook nog eens een wedstrijd tussen twee Flames, want Sara Yüceil en Janice Cayman staan in dat duel tegen elkaar.

Op zondag zijn er nog maar liefst 31 andere wedstrijden. Ook het Lille van Jana Coryn, Silke Demeyere en Maud Coutereels komt dan nog in actie op zoek naar een ticket in de volgende ronde tegen Val d'Orge.

Graag delen we ook nog even deze Mannequin Challenge van Marseille met jullie door, erg geslaagd - met ook een rolletje voor Sara Yüceil.