Preud'homme legt duidelijke doelstelling van de stage uit, maar waarschuwt ook voor wat weldra komt

Foto: © photonews

Club Brugge trok voor zijn winterstage naar het Spaanse Sotogrande. Na een succesvolle decembermaand ging blauw-zwart als leider de winterstop in. Toch is coach Michel Preud'homme op zijn hoede.

Het opzet van het meerdaagse oefenkamp in het buitenland is duidelijk. "We gaan de basisconditie aanscherpen. Die zal dienen om de komende vier maanden en een half te overbruggen", vertelt de oefenmeester bij Club-TV. "De stage net voor de play-offs kent een andere invulling."

"Verder gaan we werken op alle facetten van ons spel: tactisch vlak, positionering, snelheid van uitvoering, enzovoort. Het doel is natuurlijk twee keer op rij kampioen spelen. Dat is héél zeldzaam."

Vijf uitduels

Club voert de ranking aan met twee punten voorsprong op Anderlecht, en dus rekent MPH zich nog niet rijk. "We maakten in december een mooie sprong voorwaarts, nu volgt een moeilijk programma met vijf verplaatsingen in negen matchen. Én veel duels tegen ploegen die bovenin de klassering staan. Het wordt zaak om een goede uitgangspositie te bemachtigen richting de play-offs."